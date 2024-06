Catalunya és la CA amb més impostos propis, en ple debat pel finançament singular suggerit pel Govern central

El Govern català va recaptar més de 863 milions per aquests gravàmens el 2021, uns 111 euros per habitant



MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Catalunya és la comunitat autònoma que té un nombre més elevat d'impostos propis, fins a un total de 15 tributs que va recaptar directament el 2022 el Govern liderat per Pere Aragonès, en ple debat per la proposta que va llançar de recaptar el cent per cent dels impostos, i la porta que ha deixat oberta la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a un tracte especial a Catalunya en finançament autonòmic.

Així consta en un dels informes elaborats per l'Observatori de Dret Públic de Barcelona en el qual s'analitza la gestió dels governs regionals durant l'any 2022, amb dades del Ministeri d'Hisenda.

El debat sobre els impostos ha sortit últimament a la llum després que el Govern català va plantejar una proposta de finançament singular per a Catalunya que inclou que la Generalitat recapti el 100% dels impostos que es paguen a la comunitat autònoma, amb un mecanisme de solidaritat interterritorial.

I aquesta mateixa setmana, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat que les "qüestions singulars" que tenen algunes comunitats autònomes com Catalunya "han de tenir un tractament especial" en matèria de finançament autonòmic, però insisteix a dur a terme una negociació amb la resta de comunitats autònomes per impulsar un model que sigui vàlid per a totes.

Segons l'informe de l'Observatori de Dret Públic de Barcelona, Catalunya té fins a quinze impostos propis, amb els quals, segons càlculs del Ministeri d'Hisenda, va recaptar un total de 863,77 milions d'euros, un 45,2% de tot el que es van injectar totes les comunitats per aquests gravàmens.

ELS QUINZE TRIBUTS

En concret, els impostos propis que hi ha a Catalunya són: gravamen de Protecció Civil; cànon de l'aigua; impost sobre grans establiments comercials; cànon sobre la incineració de residus municipals; cànon sobre la deposició de residus municipals; cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció; cànon sobre la deposició controlada de residus industrials.

També l'impost sobre les estades en establiments turístics; impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial; impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria; impost sobre els habitatges buits.

A banda de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica; impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques i l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

ALTRES CA AMB IMPOSTOS PROPIS

Després de Catalunya, les comunitats amb un nombre més elevat d'impostos propis són València i Andalusia, amb vuit tributs. Els segueix Astúries, Murcia i Galícia, amb sis; Canàries, Aragó i Extremadura, amb cinc; Balears, Cantàbria i La Rioja, amb quatre; Castella-la Manxa, amb tres i Castella i Lleó, amb dos.

Així mateix, l'informe també detalla la recaptació dels tributs propis de les comunitats autònomes de règim comú, amb dades del Ministeri d'Hisenda, del qual s'ha exclòs Canàries pel seu règim fiscal específic.

En aquest punt, Catalunya va recaptar el 2021 un total de 863,77 milions d'euros per aquests gravàmens. La segueix la Comunitat Valenciana (221,31 milions); Andalusia (145 milions); Extremadura (113,85 milions); Balears (111,53 milions); Astúries (89,54 milions); Galícia (88,65 milions); Aragó (82,72 milions); Castella i Lleó (70,33 milions); Murcia (62,66 milions); Cantàbria (29,40 milions); La Rioja (18,97 milions) i Castella-la Manxa (12,62 milions).

No obstant això, l'informe destaca que els ingressos procedents d'aquests tributs van representar l'any 2022 un 0,98% dels ingressos totals del conjunt de les Comunitats Autònomes de manera que, "quantitativament, són poc significatius".