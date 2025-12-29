Catalunya atorgarà 60 milions d'ajudes a la industrialització per consolidar 27.000 llocs de treball

Illa destaca que el 85% de les inversions serà per a microempreses o pimes
BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya atorgarà, en el marc de les ajudes a la industrialització de 2025 del Pacte Nacional per la Indústria, uns 60 milions d'euros a 491 projectes industrials que serviran per consolidar uns 27.000 llocs de treball en aquest sector.
Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte de balanç d'aquestes ajudes a Rubí (Barcelona), junt amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i l'alcaldessa, Ana María Martínez, al que han assistit representants patronals i sindicals i altres autoritats.
La meitat del pressupost de les ajudes serà per als sectors de la producció i fabricació de productes de metall i automoció, el químic i l'agroalimentari, "els tres sectors que més exporten de l'economia catalana", ha dit Illa.
Segons càlculs del Govern, aquest tipus d'ajudes serviran per consolidar llocs de treball industrials, uns 27.000, i també a crear nous llocs, prop de 2.000; i es dedicaran principalment al creixement de les empreses: "Gairebé un 85% en micro, petites i mitjanes empreses, per ajudar-les a créixer".
Dels 60 milions totals d'ajudes, "les més grans que s'han donat mai a Catalunya" en aquest àmbit, 49 milions es dedicaran a noves inversions, uns 8,4 milions a garanties de finançament per a empreses i prop de 3 milions per a reindustrialització.
El president ha destacat que les ajudes no s'han concentrat en un lloc concret de Catalunya, sinó que s'han atorgat a empreses de 197 municipis de 35 comarques catalanes: "Pràcticament tothom, tots els territoris, reben aquestes ajudes".
Ha emmarcat aquest impuls a la indústria en el Pla Responem i el Pla Catalunya Lidera, dos fulls de ruta del Govern per donar resposta al pla aranzelari dels Estats Units, i per aconseguir que Catalunya es converteixi en l'economia líder d'Espanya, respectivament.
PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA
Illa ha subratllat la importància de la indústria per a l'economia catalana, i ha assegurat que el lideratge econòmic de Catalunya passa per tenir una indústria "forta".
En aquest sentit, ha explicat que des del Govern treballen per presentar a principis de 2026 el Pacte Nacional per la Indústria fins a 2030, i que volen que sigui mitjançant l'acord amb els agents socials i amb el conjunt de l'arc parlamentari, si és possible: "Crec que ho serà", ha sostingut Illa.
Per la seva banda, el conseller Sàmper ha dit que, més que un pla d'inversions, ha de ser un pacte amb el sector i entre les forces polítiques, i que ha de ser "realment transformador".
"No fer un pacte i tenir-ho allà, sinó realment fer créixer la nostra indústria, per transformar-la i perquè tingui un pes cada vegada més important en la nostra economia", ha valorat.