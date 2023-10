Catalunya assoleix un "rècord històric" d'exportacions a Mèxic per un valor de 180 milions

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

Les vendes d'aliments i begudes catalans a Mèxic han batut un "rècord històric" amb exportacions per un valor de més de 180 milions d'euros, un 73% més des del 2021.

Les empreses agroalimentàries catalanes han venut més de 50.000 tones d'aliments i begudes, la qual cosa representa un augment del 17% en volum des del 2021, ha informat Prodeca en un comunicat d'aquest dimecres.

El director gerent de l'empresa pública, Ramon Sentmartí, ha assegurat que l'entitat i la delegació del Govern a Mèxic treballen perquè els productes catalans llueixin comercialment tan bé com sigui possible en aquest mercat: "Parem la taula perquè les empreses hi puguin portar els comensals".

El delegat del Govern a Mèxic, Lleïr Daban, ha dit que estan molt satisfets amb la recepció dels productes catalans en aquest mercat, en el qual ressalta que gaudeixen d'"un gran prestigi".

Mèxic és el primer mercat agroalimentari de Catalunya a l'Amèrica Llatina, el novè de fora de la Unió Europea i el 18è arreu del món: el 2022 va vendre a Mèxic un 1,24% del valor i un 0,68% del volum del conjunt d'exportacions agroalimentàries.