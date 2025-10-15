Catalunya arriba a 9 focus de DNC i espera un segon lot de vacunes aquest dimecres

Ordeig explica que l'objectiu és vacunar aquesta setmana el "gruix" d'animals previstos
GIRONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha arribat als nou focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) després de registrar quatre casos més a la província de Girona i preveu rebre un segon lot de vacunes aquest mateix dimecres.
Segons ha informat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Ramaderia en un comunicat, "tots" els nous focus s'han produït a la mateixa zona de restricció, dins la zona de protecció de 20 quilòmetres adoptada després dels primers focus a l'Alt Empordà (Girona).
Els últims focus detectats se situen a granges de Vilabertran, Peralada i Pedret i Marzà (Girona), que es dediquen tant a la producció de carn, a la recria de bravatells o com a engranalls.
En aquest sentit, el ministeri ha recordat que Catalunya ja ha començat la campanya de vacunació d'emergència, després de rebre 15.000 dosis de vaccins procedents de França i, a més, està prevista la recepció aquest dimecres d'un total de 82.500 dosis que van ser sol·licitades al Banc de Vacunes Europeu i produïdes per l'Onderstepoort Biological Products de Sud-àfrica.
En una entrevista a 3CatInfo, recollida per Europa Press, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha explicat que la intenció de la Generalitat és que durant aquesta setmana es vacuni el "gruix" d'animals que hi ha dins el radi d'actuació.
En aquest sentit, ha recordat que la campanya de vacunació abasta un radi de 50 quilòmetres, on hi ha més de 90.000 animals, entre vaques lleteres i dedicades a la producció de carn, de 700 granges, que s'han de vaccinar.
VACUNES SEGURES
"Tant de bo haguéssim tingut les vacunes el primer dia, això no va ser possible perquè no depenien de nosaltres, però en tot cas hem actuat tant ràpid com hem pogut", ha defensat el conseller.
Preguntat per la seguretat de les vacunes, Ordeig ha afirmat que estan en perfecte estat, alhora que ha demanat confiança en les institucions i en la campanya de vacunació, mentre que ha recordat que la Comissió Europea no les permet administrar preventivament.