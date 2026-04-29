Catalunya aprova una llei de mesures urgents per al sector agrícola i forestal

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de mesures urgents de suport al sector agrícola i forestal, que ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC-Units, Junts, ERC i el PP i l'abstenció de Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana.
Aquesta norma prové d'un decret llei convalidat per la cambra catalana el 19 de novembre del 2025, i que es va acordar tramitar com a projecte de llei.
La iniciativa inclou mesures com l'augment de supòsits en els quals s'eximeix el pagament de la taxa de serveis facultatius veterinaris i la bonificació de la taxa per l'emissió de declaracions d'impacte ambiental.
També incorpora ajuts per a les explotacions afectades per tuberculosi i mesures de gestió forestal, de prevenció d'incendis i de simplificació burocràtica.
L'objectiu de la norma és fer front a la "tendència a la baixa del nombre d'explotacions agrícoles i ramaderes", ocasionada per crisis com la covid-19, la guerra d'Ucraïna, la sequera, els incendis i els aranzels dels Estats Units.