Catalunya amplia de 200 a 300 milions d'euros la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat ampliar la quantia màxima de les subvencions que atorgarà als municipis beneficiaris de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de 200 a 300 milions d'euros.
Així ho ha explicat en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts en el qual ha concretat que 117 ajuntaments catalans es van presentar a la convocatòria tancada al juliol i que en les pròximes setmanes publicaran la resolució provisional.
Ha destacat que l'ampliació de la partida econòmica permetrà beneficiar més municipis que en el primer anunci, en el qual es van seleccionar 20 projectes per rebre una ajuda total de 232 milions.