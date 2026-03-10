Catalunya activa un programa "integral" de suport a Palestina

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts el programa 'Catalunya, casa palestina', una iniciativa amb una durada inicial de tres anys i dotada amb 1,5 milions d'euros que articularà l'acció conjunta de l'executiu, les universitats catalanes, les entitats socials, organitzacions internacionals i altres actors de la societat civil per donar suport a la població palestina.
Segons ha explicat el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu aquest pla té l'objectiu de reforçar la protecció de les persones palestines que accedeixen a Catalunya, oferir un acompanyament integral a la població palestina i vincular la comunitat palestina acollida a Catalunya amb les diferents iniciatives d'educació global i construcció de pau.
Això es concreta en tres instruments transversals: el Campus Palestina, Palestina Cultura i Palestina Activa, destinades a diferents àmbits.
Campus Palestina es constitueix com un dispositiu d'acolliment, formació i acompanyament integral per a estudiants palestins, obert a totes les universitats; Palestina Cultura vol establir un marc de col·laboració cultural amb la comunitat artística palestina, i Palestina Activa es concep com un instrument per garantir l'acolliment temporal, la protecció integral i el suport als activistes i periodistes palestins en situació de risc.
El projecte de pressupostos per a l'any 2026 aprovat pel Govern preveu augmentar les partides de projectes de cooperació a Palestina dels 3,6 milions d'euros als 12 milions.