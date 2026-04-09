Catalunya activa 35 milions del Fons de Transició Nuclear en una nova convocatòria

TARRAGONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha activat una nova convocatòria del Fons de Transició Nuclear amb 35 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dijous.
La convocatòria es publicarà la setmana vinent amb una dotació de 15 milions i "pròximament" s'ampliarà fins als 35 milions.
Els ajuts van destinats a projectes industrials, d'innovació i creixement que es duguin a terme a les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós (Tarragona).