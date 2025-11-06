Catalunya acollirà el novè European Young Chef Award del 24 al 28 de novembre

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme (EUHT) de Sant Pol de Mar (Barcelona) acollirà la novena edició de l'European Young Chef Award del 24 al 28 de novembre, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest dijous.
Deu delegacions de joves cuiners procedents de diverses regions europees competiran pel títol de millor xef jove europeu, "en un esdeveniment que combina talent, creativitat i cultura gastronòmica".
Durant la trobada, els participants i els seus mentors tindran un programa d'experiències gastronòmiques a diverses localitats catalanes per descobrir productes locals, receptes tradicionals i la cuina catalana.