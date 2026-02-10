Catalunya accelera l'activació de sòl d'activitat industrial

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat accelerar el disseny i execució de l'Estratègia d'activació de sòls d'activitat econòmica per proveir el sòl necessari per a l'expansió de l'activitat industrial i logística, informa en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'objectiu és que "Catalunya retingui i ampliï el seu lideratge de base industrial" amb noves àrees d'activitat econòmica amb parcel·les de grans dimensions a zones ben connectades amb infraestructures de transport.
A més a més, "es podrien reduir o desclassificar" aquells sectors que no s'han arribat a desenvolupar i que no responen a la demanda i necessitats actuals del sòl.
Actualment, Catalunya compta amb 1.480 sectors que sumen més de 14.000 hectàrees de sòl industrial sense desenvolupar, i s'ha detectat la necessitat de parcel·les de gran format "que no es poden habilitar en qualsevol sòl ja qualificat".
L'Estratègia tindrà 4 eixos: crear una comissió de coordinació interdepartamental, analitzar el territori amb dades objectives de demanda, adequar la regulació vigent i detectar demandes de sòl industrial a Catalunya i facilitar-ne la implantació.