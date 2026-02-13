Catalunya abona 18,6 milions en ajuts de la PAC 2025 a ramaders i agricultors

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu aquest divendres el pagament de 18.583.546 euros dels ajuts directes contemplats per al sector agrícola i ramader en el marc de la política agrària comuna (PAC) 2025, ha informat aquest divendres en un comunicat.
Els ajuts han beneficiat un total de 14.545 persones, i s'han distribuït en 5.727.464 euros per al sector agrícola, amb 12.663 beneficiaris, i 12.856.082 euros per a la ramaderia bovina, amb 1.882 beneficiaris.
El pagament suposa el 90% de l'import dels ajuts associats agrícoles, que inclouen la producció de fruita seca en àrees en risc de desertificació, el cultiu d'arròs, la producció de llegums i llavors o el cultiu de tomàquet, entre d'altres, i també les del sector boví, tant per a la producció sostenible de llet com la ramaderia extensiva de la carn.
Segons el departament, aquesta convocatòria d'ajuts formen part del primer pilar de la PAC, destinats a atendre sectors específics amb un risc de disminució o abandonament de la producció, i estan finançats íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga).
La resolució dels ajuts es farà pública a partir del 16 de febrer, i l'endemà començarà el període de presentació de recursos per un període d'un mes.