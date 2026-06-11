Catalonia Hotels & Resorts finalitza la reforma dels seus dos nous hotels a Barcelona i Màlaga

CATALONIA HOTELS & RESORTS
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Catalonia Hotels & Resorts ha finalitzat la reforma dels dos hotels a Barcelona i Màlaga que va adquirir a finals del 2025 a Meridia, en la qual ha renovat habitacions, espais comuns, sales, terrasses i restaurants de tots dos edificis, informa en un comunicat aquest dijous.
Segons el director comercial de Catalonia, Jorge Rodergas, la compra de tots dos hotels a Meridia va formar part de l'estratègia de creixement de la companyia a través de l'adquisició d'actius "de gran qualitat, referents a les seves ciutats i amb una excel·lent valoració del públic".
A Barcelona, la companyia ha renovat el Catalonia Boulevard, conegut anteriorment com a hotel Gallery, situat al carrer Rosselló, mentre que a Màlaga, el Catalonia Molina Lario també està situat al centre de la ciutat, i sumen entre tots dos 213 habitacions.