Catalonia Hotels & Resorts compra a Meridia dos hotels a Barcelona i Màlaga

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Catalonia Hotels & Resorts ha tancat la compra de l'Hotel Gallery de Barcelona i l'Hotel Molina Lario de Màlaga, fins ara propietat de Meridia, que els va comprar el 2023 a través del seu fons Meridia V, informen en els seus respectius comunicats aquest divendres.
Tots dos actius sumen 213 habitacions i estan situats en "emplaçaments 'prime' al centre de les dues ciutats" i tenen, textualment, una sòlida demanda turística.
Meridia ha fet una estratègia activa de creació de valor, amb un programa de capex que ha reposicionat els dos hotels en el segment alt de 4 estrelles.
El 'real estate partner' de Meridia, Víctor Iborra, ha explicat que les operacions "són un clar exemple de la liquiditat que continua mostrant el sector hoteler a Espanya".
Amb aquesta operació, Catalonia Hotels & Resorts arriba als 30 hotels a Barcelona i el seu tercer establiment a Màlaga.