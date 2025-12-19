Publicat 19/12/2025 17:34

Catalonia Hotels & Resorts compra a Meridia dos hotels a Barcelona i Màlaga

Catalonia Hotels & Resorts ha tancat la compra de l'Hotel Gallery de Barcelona i l'Hotel Molina Lario de Màlaga, fins ara propietat de Meridia, que els va comprar el 2023 a través del seu fons Meridia V, informen en els seus respectius comunicats aquest divendres.

Tots dos actius sumen 213 habitacions i estan situats en "emplaçaments 'prime' al centre de les dues ciutats" i tenen, textualment, una sòlida demanda turística.

Meridia ha fet una estratègia activa de creació de valor, amb un programa de capex que ha reposicionat els dos hotels en el segment alt de 4 estrelles.

El 'real estate partner' de Meridia, Víctor Iborra, ha explicat que les operacions "són un clar exemple de la liquiditat que continua mostrant el sector hoteler a Espanya".

Amb aquesta operació, Catalonia Hotels & Resorts arriba als 30 hotels a Barcelona i el seu tercer establiment a Màlaga.

