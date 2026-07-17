Catalonia Hotels aconsegueix 383 milions per finançar el seu pla estratègic

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Catalonia Hotels ha tancat un acord de finançament de 383 milions d'euros amb les entitats del seu 'pool' financer --BBVA, Santander, CaixaBank i Banc Sabadell-- per finançar el pla estratègic de la companyia, informa en un comunicat aquest divendres.
L'empresa ha explicat que l'operació allarga els terminis del deute actual, millora les condicions financeres i injecta nova liquiditat, i que permet alliberar "les garanties hipotecàries d'un nombre important d'actius".
Està previst que els recursos addicionals es destinaran a noves inversions i al desenvolupament dels dos principals projectes estratègics internacionals del grup: els resorts de Zanzíbar (Tanzània) i Jamaica.
L'empresa va tancar el 2025 amb una facturació de 630 milions i un ebitda de 189 milions, i preveu tancar l'exercici actual amb un ebitda de 200 milions.
El director corporatiu, Félix Navas, ha explicat que l'operació ha permès completar "l'ordenació" del deute i millorar de manera substancial les condicions del finançament, a més d'obtenir nous recursos.