La catalana Vottun desenvolupa una plataforma que integra IA i blockchain per monitorizar boscos

Es dirigeix a projectes de reforestació boscosa
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana Vottun ha desenvolupat una nova plataforma que integra tecnologies avançades d'intel·ligència artificial (IA) i blockchain per monitorizar boscos que es troben en procés de reforestació.
Segons ha explicat el Departament d'empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest diumenge l'objectiu d'aquesta tecnologia és superar les limitacions a l'hora d'analitzar els paràmetres que intervenen en aquests projectes de reforestació, una tasca que fins ara es realitzava de manera manual.
L'empresa ha comptat amb el suport de l'agència per al creixement d'empreses del Govern, Acció, mitjançant 173.546 euros de la línia de subvencions per a projectes d'investigació i desenvolupament empresarial en l'àmbit del canvi climàtic.
El cofundador i CEO de Vottun, Luis Carbajo, ha assegurat que els interessava investigar com integrar la tecnologia blockchain que desenvolupa l'empresa amb la IA per aplicar-ho a la sostenibilitat i que després de col·laborar amb una empresa especialitzada en la interpretació d'imatges via satèl·lit es van adonar que "existia una oportunitat de millora en la gestió" de la reforestació.
"Amb la nostra solució proporcionem una precisió superior al 90% en la detecció de la coberta vegetal i podem identificar incidències com sequeres, incendis, o plagues un 50% més ràpid que amb els mètodes tradicionals", ha destacat.
PROGRAMA
El programa desenvolupat permet definir una parcel·la específica d'un bosc a partir de coordenades concretes i, cada vegada que el satèl·lit analitza la zona, genera una sèrie de paràmetres que processa amb IA, i els envia a una base de dades protegida amb blockchain.
Carbajo veu "clau" disposar d'un sistema com aquest, que destaca per ser continu i fiable, davant de la ràpida transformació de la superfície catalana pels efectes del canvi climàtic.
L'empresa dirigeix aquesta tecnologia tant a empreses de reforestació com a administracions públiques i preveuen iniciar la seva comercialització en una propera fase.