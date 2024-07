La catalana Roka Furadada exporta a França el seu actiu de protecció solar intel·ligent

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa emergent catalana Roka Furadada, que ha desenvolupat una molècula que s'adapta a la llum per optimitzar la protecció contra la radiació UVA, ha tancat un acord amb l'empresa cosmètica francesa SeventyOne Percent per llançar una nova línia de productes basada en la seva tecnologia.

La companyia tecnològica catalana està especialitzada en recerca i desenvolupament de solucions per a la protecció solar amb l'objectiu de reduir el càncer de pell, basant-se en una tecnologia pròpia que va llançar el 2022, segons ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball del Govern aquest diumenge en un comunicat.

Per iniciar la seva expansió internacional al mercat francès, l'empresa catalana ha comptat amb el suport del Govern, mitjançant l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a París de l'agència per a la competitivitat de l'empresa, Acció.

La molecula intel·ligent desenvolupada per Roka Furadada s'activa quan entra en contacte amb la llum natural, i s'adapta a les condicions mediambientals per optimitzar la protecció contra la radiació UVA, amb un espectre de protecció de fins a vuit hores.

Amb l'acord, l'empresa catalana ha subministrat a la marca francesa els ingredients amb els quals ha formulat una nova gamma de cremes solars per al gran públic, amb productes específics adaptats a nens i nenes.

El producte de l'empresa cosmètica francesa es comercialitza a diferents punts de venda físics de tota França, mercats on hi ha SeventyOne Percent --com és el Regne Unit-- o en els canals digitals de la marca.

Fundada el 2019 per la científica Judit Camargo Sanromà, l'empresa Roka Furadada té la seva seu central al Parc Tecnològic Barcelona Activa i les seves instal·lacions al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb una plantilla total de 21 treballadors.