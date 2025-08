La catalana Pro-activa prova un sistema d'IA que alerta socorristes de possibles ofegaments

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Pro-activa Serveis Aquàtics prova a la platja de Castelldefels (Barcelona) el seu sistema basat en IA amb càmeres que analitzen la costa per evitar ofegaments i que alerten les estacions de vigilància.

La companyia llança el projecte Laif amb suport d'Acció (l'Agència per la Competitivitat Empresarial de la Generalitat), que li va concedir 204.582 euros de la línia d'ajuts a projectes d'investigació i desenvolupament empresarial, informa el Departament d'Empresa aquest diumenge en un comunicat.

El projecte també està pensat per a piscines i per això a l'octubre començarà una altra prova pilot en una de la ciutat de Barcelona.

COMPLEMENTAR LA VIGILÀNCIA HUMANA

Aquest nou sistema no substitueix la vigilància humana, sinó que la complementa "especialment en aquells casos més difícils de detectar", com quan un banyista pateix una complicació de salut a l'aigua i no mostra signes evidents d'ofegament.

L'empresa ha col·laborat amb el grup de recerca Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) de la UPC, que té l'acreditació Tecnio que atorga Acció.

Pro-activa va néixer el 1999 per professionalitzar el salvament aquàtic i avui gestiona la seguretat de més de 25 municipis costaners de tot Espanya, amb més de 500 professionals a platges i altres llocs, com instal·lacions esportives.