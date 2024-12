La catalana Lumar Química obre la seva primera filial a Ciutat de Mèxic

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Lumar Química, especialitzada en la distribució de productes químics per a la formulació de lubricants, anticongelants, fluids de protecció i detergents industrials, ha obert la seva primera filial a Ciutat de Mèxic, segons informa aquest diumenge la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat.

L'objectiu de la companyia és guanyar presència al mercat local i exportar a altres països del continent amb aquesta filial a Llatinoamèrica, que ha obert amb el suport d'Acció de la Generalitat de Catalunya a través de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Ciutat de Mèxic.

El Ceo de Lumar Química, Lluís Ribera, ha destacat que "Mèxic és un país amb una creixent demanda en materials per a lubricants de qualitat", i afirma que aquesta filial vol que serveixi com a trampolí per internacionalitzar el negoci.

Ha afegit que treballen amb Acció "per teixir una xarxa de proveïdors amb presència a Mèxic per agilitar la distribució de les comandes" i reduir les despeses derivades de la logística i transport de mercaderies des d'Europa.

La companyia, que va ser fundada el 1994 a Barcelona i compta amb una plantilla de 28 treballadors repartits entre les filials d'Itàlia, França i Alemanya, des de 2022 també distribueix els seus productes al nord d'Àfrica i el 2023 va facturar 31,2 milions d'euros.