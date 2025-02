La catalana Linkcare coordina un projecte europeu de detecció precoç del Parkinson amb 8 milions

Desenvolupen una prova en sang amb tècniques d'intel·ligència artificial per detectar la malaltia

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Linkcare, fabricador europeu registrat de proves de diagnòstic 'in vitro', coordina un projecte que té un pressupost de 8 milions d'euros i se centra en la detecció precoç de la malaltia del Parkinson, segons informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

En concret, l'objectiu del projecte, denominat 'Vampire' i conformat per una dotzena d'entitats europees, és desenvolupar i validar una prova innovadora de diagnòstic 'in vitro' que permeti detectar les etapes més primerenques de la malaltia, abans que presenti símptomes.

La companyia ha comptat amb el suport de 12.000 euros del Govern, mitjançant l'agència per a la competitivitat de l'empresa (Acció), amb un cupó per contractar serveis d'una consultora que els ha ajudat a preparar la proposta europea, a més d'altres serveis legals per conformar el consorci.

OBTENIR UN RESULTAT PREDICTIU

Com a fabricant de proves de diagnòstic 'in vitro', Linkcare s'ha especialitzat en la detecció de malalties oncològiques i neurodegenerativas, en les quals el diagnòstic precoç pot ser clau, amb una tecnologia basada en la detecció de biomarcadors en vesícules extracel·lulars.

La prova, desenvolupada en el marc del projecte europeu, consisteix en una test ambulatori en sang que estudia diversos biomarcadors, així com les vesícules extracel·lulars d'origen neuronal.

Els resultats es valoren mitjançant una equació multivariable que s'integra en un model d'intel·ligència artificial generativa que després s'aplica a cada mostra per obtenir un resultat predictiu.

"UN REPTE COMPLEX"

El president del consell d'administració de Linkcare, Jim Roldan, ha assegurat que "la malaltia del Parkinson presenta un repte complex a causa de la seva naturalesa neurodegenerativa progressiva, que afecta diversos sistemes corporals", i ha advertit que cada any es detecten 270.000 nous casos al món.

"En el futur faran falta eines de diagnòstic precoç per detectar-la en fases molt inicials, abans que les neurones es destrueixin perquè llavors ja és molt difícil que tornin la vida", ha destacat Roldan.

Nascuda el 2010 com una filial de l'Hospital Clínic de Barcelona, Linkcare se centra en el desenvolupament d'un model d'atenció integrada per al tractament de pacients dins i fora del recinte hospitalari sota un model de medicina col·laborativa centrada en pacient.