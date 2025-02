La catalana Jolt Solutions participarà en un programa japonès per accelerar empreses emergents

Podrà connectar amb grans corporacions nipones i adaptar-se per entrar al mercat del Japó

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La companyia catalana Jolt Solutions, especialitzada en solucions per a la indústria de l'hidrogen verd, ha estat seleccionada per participar en un programa japonès per accelerar empreses emergents, segons informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

La iniciativa japonesa identifica empreses emergents tecnològiques d'arreu del món, les connecta amb grans corporacions del Japó, i els ofereix formació i consultoria per a acompanyar-les en el procés de creixement i adaptació per a la seva entrada al mercat.

Per accedir al programa, Jolt Solutions ha tingut el suport del Govern, mitjançant l'agència per a la competitivitat de l'empresa (Acció), que compta amb un acord de col·laboració amb l'agència nipona Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR), impulsora de la iniciativa.

Així, l'empresa catalana i l'agència japonesa es van posar en contacte en l'Open Innovation Challenge que Acció va organitzar, com a membre de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea a Catalunya, en el marc de l'Smart City Expo World Congress de l'any passat a Barcelona.

Jolt Solutions és una empresa sorgida de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) enfocada a la fabricació d'elèctrodes industrials destinats a electrolitzadors de l'aigua per produir hidrogen verd de manera eficient, i disposa del segell Catalonia Exponential Leader d'Acció que reconeix les empreses més disruptives de Catalunya.

"ESCALAR AVIAT LA PRODUCCIÓ"

El conseller delegat de Jolt Solutions, Leon Rizzi, ha subratllat que actualment estan "en fase pilot, ja incorporats als clients, amb voluntat de poder escalar aviat la producció d'elèctrodes a nivell industrial".

"El Japó és un mercat molt important per a nosaltres, perquè és un dels actors líders a escala mundial en l'àmbit de l'hidrogen, però és molt difícil accedir-hi", ha explicat Rizzi, alhora que ha situat la seva companyia com a possible productor d'elèctrodes per a altres sectors emergents com el de bateries.

Amb seu a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la companyia disposa d'una vintena de treballadors i té l'objectiu d'augmentar pròximament la plantilla, per la qual cosa ha tancat una ronda de finançament de 8,5 milions d'euros per ampliar el laboratori i l'equip d'especialistes que treballen per a la companyia.