La catalana Industrias Bolcar crea un sac de paper que elimina plàstic en la construcció

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana Industrias Bolcar ha desenvolupat un sac de paper per emmagatzemar ciment i altres productes de la indústria de la construcció que elimina l'ús de plàstic.
Un nou tipus de vernís sostenible garanteix la mateixa qualitat i condicions aïllants que altres productes plàstics que eren més difícils de reciclar, informen aquest diumenge els departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i d'Empresa i Treball de la Generalitat.
Aquest projecte ha comptat amb suport d'Acció (l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat) amb 107.797,83 euros de la línia d'ajuts per a projectes de R+D Green en l'àmbit del canvi climàtic, que compta amb una dotació del Fons Climàtic de Catalunya.
Industrias Bolcar, especialitzada en sacs i altres tipus d'embalatge, utilitzava fins ara una capa interior elaborada amb plàstic en els seus productes per fer d'aïllant, però combinar paper i plàstic resultava poc sostenible, per la qual cosa van crear aquest nou vernís que exerceix la mateixa funció i garanteix la resistència i les propietats aïllants.
El nou producte millora les condicions dels anteriors a llarg termini, amb ell s'ha fet una prova pilot amb una empresa de la construcció i està previst adaptar-lo per usar-lo per a magatzematge de productes d'alimentació animal.