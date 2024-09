La catalana Fundtec crea una aplicació de realitat virtual per formar operaris de la foneria

Compta amb una subvenció de 14.700 euros del Govern per desenvolupar l'aplicació



BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Fundtec ha creat una aplicació de realitat virtual per millorar la formació de nous operaris del sector de la foneria d'alumini per gravetat, la qual cosa redueix els costos associats a la formació tradicional com la pèrdua de productivitat o el consum de materials.

Segons ha explicat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat, la companyia ha comptat amb una subvenció de 14.700 euros del Govern, a través del 'Cupó d'Indústria 4.0' de l'agència per a la competitivitat de l'empresa (Acció).

L'empresa està especialitzada a fondre peces d'alumini per gravetat, i ha apostat per la nova aplicació per atreure nous perfils a un ofici que pateix d'una falta de treballadors formats i d'oferta de formació reglada.

EXPERIÈNCIA EN TRES FASES

La nova aplicació de realitat virtual consta de tres fases principals consecutives, sense que es pugui passar a la següent si no s'ha superat satisfactòriament l'anterior.

Primer, l'operari en formació ha de seleccionar l'equip de protecció individual adequat per a la tasca i, després, preparar els detalls de la fosa com escalfar el motlle i la pintura.

El tercer pas per a l'operari és fer la fosa de l'alumini en gravetat mitjançant un cassó físic dotat amb sensors que en l'escena digital compta amb l'alumini fos, escurçant d'aquesta manera la distància entre l'experiència entre el món físic i el virtual.

CAP DE PRODUCCIÓ DE FUNDTEC

Segons el soci i cap de producció de Fundtec, Cèsar Franch, el procés és una gran millora en la formació tradicional perquè "fins ara l'operari en formació havia de conviure en un forn de debò amb els professionals que ja treballen, amb el risc que suposa que algú inexpert treballi amb alumini fos a 700 graus".

Franch ha dit que l'empresa vol crear un lloc on no es perdi ni espai ni material en la formació i que sigui segur per a tots: "Costa molt trobar perfils qualificats i per això eines innovadores com aquesta ens permeten facilitar el relleu i la continuïtat de l'empresa", ha apuntat.

40 ANYS D'EXPERIÈNCIA

Fundada el 2011, però amb més de 40 anys d'experiència prèvia en la foneria d'alumini amb gravetat, Fundtec produeix amb aquest mètode diversos components d'automoció, suports per a tendals o productes de ventilació.

L'empresa està situada a Sant Quirze del Vallès (Barcelona), compta amb una quinzena de treballadors i és proveïdora de proximitat d'indústries catalanes amb un 20% de la seva producció destinada a l'exportació, principalment a França.