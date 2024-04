La catalana Factorial rep 80 milions de dòlars de General Catalyst per captar clients

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma catalana de gestió empresarial i recursos humans Factorial ha tancat una inversió de 80 milions de dòlars de la companyia de capital risc nord-americà General Catalyst per finançar el cost de la captació de clients.

Segons un comunicat de Factorial d'aquest dijous, General Catalyst "assumeix el risc" de l'operació, que habilita la catalana a accelerar el seu creixement sense afectar el seu balanç ni diluir els accionistes existents i a destinar recursos que fins ara dedicava a vendes i màrqueting a desenvolupament de productes.

El CEO i cofundador de Factorial, Jordi Romero, ha expressat la voluntat de l'empresa de mantenir la seva trajectòria de creixement sense recórrer a una ronda de capital: "Aquesta associació amb General Catalyst és exactament el que estàvem buscant", de qui n'ha destacat la reputació.

El director general de General Catalyst, Pranav Singhvi, ha alineat la seva inversió amb l'"objectiu d'identificar i donar suport a empreses innovadores amb un substancial impacte de mercat".

Factorial manté més de 100 milions de dòlars de la seva ronda Sèrie C de l'octubre del 2022, liderada per Atomico, que l'empresa ha reivindicat com "exitosa".