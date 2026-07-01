La catalana ByteTravel s'incorporarà a BME Growth el 3 de juliol

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del mercat de valors BME Growth ha aprovat la incorporació de la companyia catalana ByteTravel, que començarà la seva negociació aquest divendres.
Bytetravel esdevé així la segona companyia a incorporar-se a BME Growth, provinent de BME Scaleup, on cotitzava fins ara, informa BME Growth en un comunicat aquest dimecres.
Segons el director gerent de BME Growth i BME Scaleup, Jesús González Nieto, l'operació és una fita tant per a la companyia com per a BME.
"Els mercats són una font de finançament necessari i un recurs òptim perquè les empreses puguin assolir els seus objectius, finançar els seus projectes i continuar creixent de la mà dels mercats", ha afegit.
El codi de negociació de la companyia fundada el 2021 i especialitzada en el sector 'traveltech' serà BYTE, l'assessor registrat és Renta 4 Corporate, i el proveïdor de liquiditat Renta 4 Banco.