La catalana ByteTravel s'incorpora a BME Growth

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La companyia catalana especialitzada en el sector 'traveltech' ByteTravel s'ha incorporat aquest divendres al BME Growth després de gairebé 2 anys de cotitzar en el mercat BME Scaleup, informa BME en un comunicat.
El CEO de l'empresa, Axel Serena, ha estat l'encarregat de fer el tradicional toc de campana a la Borsa de Barcelona, juntament amb el director gerent de BME Growth, Jesús González Nieto, i el president de la Borsa de Barcelona, Fausto Agelet.
Bytetravel esdevé així la segona companyia a incorporar-se a BME Growth provinent de BME Scaleup, on cotitzava fins ara, i on ha fet servir el 'fast track', que té l'objectiu de facilitar l'accés de les empreses als mercats.
Es tracta d'un procediment simplificat que redueix duplicitats i agilitza la transició entre segments, reforçant la connexió entre els diferents mercats de creixement de BME.
El codi de negociació de la companyia fundada el 2021 i especialitzada en el sector traveltech serà 'BYTE', l'assessor registrat és Renta 4 Corporate i el proveïdor de liquiditat, Renta 4 Banco.