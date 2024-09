El català Grup Rubau guanya la concessió d'una autopista a Mèxic per més de 200 milions

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El grup català Rubau ha guanyat la concessió de l'autopista entre Silao i San Miguel de Allende (Mèxic), juntament amb l'empresa mexicana Vise, per més de 200 milions d'euros, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Té una durada de 30 anys i inclou el disseny, la construcció --les obres hauran d'acabar en els pròxims dos anys--, l'explotació i el manteniment de la infraestructura.

L'import total s'enfila a gairebé 300 milions d'euros, ja que també inclou la concessió per a la rehabilitació, l'explotació i el manteniment de l'autopista entre Silao i Guanajuato (Mèxic).

El CEO de Grup Rubau, Miguel Jurado, ha celebrat que l'adjudicació "reforça la posició" de la companyia al país.

Es va associar per primera vegada amb la mexicana Vise el 2010, quan va guanyar una licitació per operar una infraestructura formada per una circumval·lació de dos carrils i una altra addicional de quatre, anomenada Libramiento de Celaya.