El català García Albiol serà el president del XXI congrés del PP que arrenca aquest divendres a Madrid

MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El català Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, serà el president del XXI Congrés nacional extraordinari que el Partit Popular arrenca aquest divendres a Madrid, en el qual Alberto Núñez Feijóo serà reelegit president del PP i candidat a la Presidència del Govern.

Fa tres anys, al congrés celebrat a Sevilla després de la profunda crisi interna que va enfrontar a Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, aquest lloc de Presidència del conclave va recaure en l'exalcaldesa de Cadis Teófila Martínez.

El PP ha assenyalat que Albiol és l'alcalde de la quarta ciutat de Catalunya, on governa amb majoria absoluta i ha afegit que amb la seva elecció la Comissió Organitzadora del Congrés (COC) posa en valor "el potencial electoral del PP a Catalunya i la seva capacitat de guanyar eleccions en aquells llocs on més difícil és fer-ho".

En un comunicat, el PP ha indicat que la seva designació per part de la Comissió Organitzadora dona continuïtat a l'elecció de Dani Sirera com a redactor en la Ponència d'Estatuts per part de la Junta Directiva Nacional.

MONTSERRAT SEGUIRÀ EN EL COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL PP

A més, Feijóo ha confirmat a Dolors Montserrat que seguirà en el nou comitè de direcció del PP que sortirà del XXI congrés 'popular'. Des de finals d'abril és secretària general del Partit Popular Europeu (PPE), que presideix l'alemany Manfred Weber.

Montserrat va deixar de ser membre estatutari d'aquest òrgan quan va cedir el lloc de portaveu de la delegació espanyola en el Parlament Europeu a Esteban González Pons, però Feijóo la mantindrà en el seu òrgan de decisió i coordinació interna per la seva rellevància com a secretària general de l'EPP, segons ha destacat el PP.