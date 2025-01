Cat Real Estate compromet 40 milions en actius comercials el 2025 i preveu créixer un 10%

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup Cat Real Estate ha compromès inversions per un valor de 40 milions d'euros en actius comercials a Barcelona i preveu un creixement del 10%, informa en un comunicat d'aquest divendres.

Ha subratllat les "xifres rècord" d'inversió que va fer a la capital catalana el 2024, un 20% superior a l'any anterior i en què va sumar 62 operacions.

D'aquelles, un 70% van ser en locals comercials, un 25% en oficines i un 5% en el sector residencial.

Així mateix, Cat Real Estate ha destacat el "bon acompliment" de les inversions en termes de rendibilitat: ha xifrat la 'yield media' del 2024 en un 5,4%.

El CEO de Cat Real Estate, Nacho Castella, ha defensat que "Barcelona continua sent un lloc excel·lent per a la inversió immobiliària, especialment en oficines i locals comercials", i l'ha erigit com un hub de negocis.