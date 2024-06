Castro, Xatruch i Casañas (Disfrutar): "És un somni per a nosaltres i per a Catalunya"

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Els xefs del restaurant Disfrutar de Barcelona, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, han celebrat haver-se coronat com el millor restaurant del món al 2024 durant la celebració de la gal·la 'The World's 50 Best Restaurants' celebrada aquest dijous a Las Vegas (EUA): "És un somni per a nosaltres i per a Catalunya".

"Primer vam tenir El Bulli, després el Celler d'Can Roca i ara que el Disfrutar sigui el millor del món és molt important per al país i per a la gastronomia catalana i espanyola", han afirmat en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.

Per als xefs catalans, el guardó representa la confirmació que fan les coses ben i que la gent creu en ells, i han indicat que ser el millor restaurant del món és "el millor que et pot passar a nivell gastronòmic", fet que beneficiarà al producte, al productor i al territori ja que, segons ells, guanyarà visibilitat.

Després de ser escollit guanyador, Disfrutar ha pres el relleu al peruà Central, guardonat com el millor restaurant del món al 2023, mentre que el basc Asador Etxebarri s'ha quedat amb el segon lloc i el madrileny DiverXO, amb el quart.

'The World's 50 Best Restaurants' en un prestigiós rànquing de cuina que aquest any compta amb fins a tres restaurants espanyols entre els 50 millors del món, els xefs del qual s'han tornat a col·locar aquesta nit la icònica bufanda vermella que caracteritza a aquests guardons.