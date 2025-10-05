Castillejo i Plazas (CUP) no estan entre els 21 membres de la Flotilla al no signar la deportació

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció del partit Adrià Plazas no formen part dels 21 membres de la Flotilla que preveuen retornar a Espanya aquest diumenge, en negar-se a signar la deportació immediata.
"La signatura d'aquest document implicava assumir que havien intentat entrar de forma il·legal en l'estat sionista d'Israel, la qual cosa és del tot incorrecta", explica la formació en un comunicat.
S'han negat a signar per seguir "exercint pressió internacional" des de la presó de Ketziot i, a més, la CUP critica que han rebut un tracte que qualifiquen de degradant i agressiu i que han estat privats d'accés a aigua i alimentació suficient.