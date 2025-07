Castillejo (CUP) veu "mala gestió de la massa forestal" en els darrers incendis

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha assenyalat l'emergència climàtica i la "mala gestió de la massa forestal per un model econòmic que abandona la pagesia a la seva sort" com els principals motius de la gravetat dels incendis de les darreres setmanes a Catalunya, com el que està actiu a Paüls (Tarragona).

Ha afirmat que la proposició de llei de mesures urgents per a la seguretat climàtica que va presentar la CUP la setmana passada també planteja mesures concretes en aquest àmbit, i ha sostingut que calen "més recursos i més moderns" per als Bombers, i lluitar contra l'abandonament de l'activitat agrària, ramadera i forestal.

Ha assegurat que l'únic pla d'incendis pendent d'aprovació a les Terres de l'Ebre és precisament el del massís dels Ports, i ha recordat l'incendi d'Horta de Sant Joan (Tarragona) del 2009: "En la gestió de les masses forestals i dels espais naturals sembla que no n'hem tret cap d'aprenentatge", ha conclòs.