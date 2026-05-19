Castillejo (CUP) veu "ínfimes" les qüestions que formaran part de la bilateral Estat-Generalitat

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha qualificat d'"ínfimes" les qüestions que s'acordaran en la comissió bilateral Estat-Generalitat i la comissió mixta de transferències, que se celebraran aquest dimecres a Madrid.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Govern amb els grups --excepte PP, Vox i AC-- al Parlament per explicar-los els principals acords que es preveuen adoptar en les comissions bilaterals.
"Si fa dos mesos l'IRPF ho podia aturar tot, com pot ser que amb la situació actual que tenim al país, amb els sindicats cada dia al carrer demanant dimissions de consellers de part de tots els partits, ara s'estiguin tirant endavant els pressupostos?", ha sostingut en referència a l'acord d'ERC amb el Govern.
En aquest sentit, ha insistit que el pacte per als comptes del 2026 respon a l'agenda pròpia de president d'ERC, Oriol Junqueras, i ha resolt: "No vol eleccions en aquest moment".
La bilateral estarà presidida pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i pels consellers de Presidència i Economia, Albert Dalmau i Alícia Romero per part de la Generalitat, i es preveu aprovar la línia orbital ferroviària, la societat d'inversions de l'Estat a Catalunya i la modificació de la participació de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres acords.