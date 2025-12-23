Castillejo (CUP) veu "imparcial" el paper dels Mossos en el desallotjament i reallotjament dels ocupants del B9

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha criticat aquest dimarts el paper "imparcial" dels Mossos d'Esquadra en el desallotjament i l'intent de reallotjament dels ocupants de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) i ha titllat el seu alcalde, Xavier García Albiol, de piròman, textualment.
En una roda de premsa al Parlament ha assenyalat que el dia del desallotjament els Mossos van oferir suport a la policia local i que diumenge, quan un grup de veïns es va concentrar davant la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat per impedir l'acolliment d'una quinzena de desallotjats del B9, el cos català no hi va ser present: "Aquí no vam veure els Mossos protegint les veïnes desallotjades".
També ha criticat la manca d'actuació de la Conselleria de Drets Socials en el desallotjament i el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha instat Albiol a obligar a empadronar els desallotjats malgrat la seva negativa.
"El senyor Illa també té responsabilitats amb això que està passant si el seu govern no actua i no posa fi a la situació d'indignitat que tenen ara mateix les persones i veïnes que vivien al B9", ha dit.