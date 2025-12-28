Castillejo (CUP) veu un Govern "poc transparent" sobre PPA i demana debatre el sistema productiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Descarta una aliança d'esquerres i veu PSC, Junt, ERC i Comuns en el "bloc de partits de règim"
La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha criticat que el Govern està sent "poc transparent" amb els grups parlamentaris sobre la crisi de la pesta porcina africana (PPA), i ha apostat per un debat monogràfic a la cambra sobre el sistema productiu, perquè creu que Catalunya depèn massa del sector porcí.
"És un govern poc transparent en general. La majoria de la informació l'hem d'anar perseguint, i no només amb el tema de la pesta porcina, sinó amb tots. No hi ha comunicació directa, sinó que hem d'anar perseguint els consellers o direccions generals per saber què és el que estan fent", ha lamentat en una entrevista d'Europa Press.
Ha insistit que cal un debat sobre el model productiu per defensar un sistema alternatiu: "No té per què ser un país que visqui del turisme, amb les feines tan precàries que produeix, o que visqui d'aquest monocultiu de la producció de porcs".
AUGE DE L'EXTREMA DRETA
Després d'eleccions com Extremadura i Xile, Castillejo sent "tristesa", i no por, davant de la possibilitat que aquesta tendència arribi a Catalunya en properes cites electorals, i ha acusat als partits del centre i centre-dreta d'estar comprant el marc a l'extrema dreta.
"El que cal és oferir marcs diferents", segons la dirigent anticapitalista, que descarta centrar la batalla contra l'extrema dreta a les xarxes socials, ja que veu els algorismes controlats per un oligopoli de grans empreses que creen un ecosistema perquè els missatges d'aquest arc ideològic funcionin, textualment.
"El nostre espai no és tant el món virtual, sinó que nosaltres el que hem de fer és la lluita als barris", segons Castillejo, que defensa la proximitat per arribar millor a la gent, i ha afegit que també hi ha molta gent jove enfadada amb el sistema com es va poder veure en les manifestacions en suport a Palestina.
DOS BLOCS
Ha descartat formar part d'una aliança d'esquerres com la que proposava el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián: "A la CUP no estem aquí", i ha dit que hi ha dos blocs: un d'extrema dreta i un altre que ella defineix com els partits de règim, mentre que els 'cupaires' se situen fora de tots dos.
"Tenim un bloc de partits de règim que estan sostenint el que està passant ara mateix, i dins d'aquest bloc, per a mi, sí que hi ha el PSC, i hi ha Junts, i hi ha ERC, i hi ha Comuns, que són els que estan mantenint el 'que no passi res perquè ve la dreta", ha insistit.
Quant l'estratègia de la CUP de cara a les eleccions municipals de 2027, ha contestat que l'objectiu és mantenir les alcaldies que tenen i créixer, encara que no s'han fixat una meta.
A més, aposta per teixir una "plataforma àmplia" per a la seva candidatura a Barcelona, on ara no tenen representació i aspiren a recuperar-la, i ha dit que encara no han debatut sobre si concorreran sota les seves pròpies sigles o amb una altra fórmula.
