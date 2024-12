Castillejo: "Si has nascut a Catalunya ets català, i si has vingut i resideixes aquí també"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha defensat que és català tot aquell que resideix a Catalunya: "Si has nascut a Catalunya ets català, i si has vingut i resideixes aquí també".

"Per què hem de demanar més als que venen de fora que a nosaltres mateixos? A una persona nascuda aquí no li demanem que millori Catalunya", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press.

També ha defensat que amb la residència ja s'haurien d'atorgar totes les garanties i drets de ciutadania i ha apreciat que "és bo" que Catalunya tingui totes les competències migratòries ja que, d'aquesta manera, podria tancar els CIE que, en les seves paraules, és una aberració que encara existeixin.