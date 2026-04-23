Castillejo (CUP) reivindica el català "arreu dels Països Catalans, també Aragó"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha reivindicat aquest dijous el català "arreu dels Països Catalans, també Aragó" en la diada de Sant Jordi, una diada que considera de lluita i de defensa de la llengua.
"Davant aquests intents de desnacionalitzar la diada de Sant Jordi, a la CUP reivindiquem que sense llengua no hi ha país", ha dit en unes declaracions als mitjans.
Castillejo ha defensat que el català no només s'ha de conèixer, sinó que "s'ha de fer servir, s'ha de parlar, i l'hem de parlar a tot arreu, en tots els moments de la nostra vida, fins que puguem tenir una vida plena, normal, en català".