Castillejo (CUP) qualifica d'"invasió de competències" l'acord del Govern sobre el 112

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha qualificat aquest dimecres d'"invasió de competències" l'acord del Govern sobre el 112, que contempla la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en aquest servei d'emergències a Catalunya.

"Aquest binomi que tenim aquí davant, Sánchez-Illa, aquest binomi PSC-PSOE, veiem clarament com té com a objectiu buidar la sobirania al país català", ha criticat Castillejo en el ple del Parlament.

Castillejo ha preguntat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que aclareixi el grau de profunditat que tindrà una eventual integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112, ja que, segons ella, s'obre la porta a que tinguin accés complet a totes les emergències que passen a Catalunya, també les que són competències dels Mossos d'Esquadra.

DEMANA INTERNALITZAR EL 112

Amb això, la diputada ha exigit que s'internalitzi el servei del 112 perquè estigui gestionat directament per la Generalitat, perquè, segons remarca, actualment els treballadors tenen contractes de màrqueting telefònic i l'empresa vol fer negoci en detriment de la qualitat del servei, en les seves paraules.

Així mateix, ha insistit que, per la CUP, la seguretat no passa únicament per tenir més agents policials als carrers, sinó també per abordar de manera "transversal" àmbits com la integració social i l'accés a l'habitatge, i ha rebutjat que un eventual enduriment del codi penal millori la seguretat.