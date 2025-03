Castillejo (CUP) sobre el Pacte Nacional per a la Llengua: "No signarem xecs en blanc"

Assegura que "no n'hi ha prou" amb posar el focus en el repartiment de menors migrants i apunta als recursos

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha avisat aquest dimarts que no signaran "xecs en blanc" per tancar el Pacte Nacional per a la LLengua, i que no es conformaran amb, textualment, acords de mínims.

"No signarem xecs en blanc perquè el Govern ara tingui presses per tancar aquest 'Pacte Nacional per a la Llengua'; no ens serveixen acords de mínims perquè aquesta situació el que requereix són acords de màxims", ha reivindicat Castillejo en una roda de premsa al Parlament.

En aquest sentit, ha assegurat que no signaran fins que no es recullin les seves propostes sobre drets lingüístics, l'escola en català i l'àmbit sanitari, a més de la resposta que hauria de tenir la Generalitat davant una sentència que imposaria el 25% del castellà a les aules.

REPARTIMENT DE MENORS

A més a més, ha retret la "insistència" de Junts en la immigració i ha considerat que els juntaires no estan apuntant on toca, en les seves paraules, després de l'acord assolit entre els de Carles Puigdemont i el PSOE per al repartiment de menors migrants entre comunitats autònomes.

"Amb posar el focus només en el repartiment i no en els recursos no n'hi ha prou", ha recordat, alhora que ha reclamat no fer servir la població migrada com a boc expiatori i assumir responsabilitats en habitatge i Rodalies.