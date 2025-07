Castillejo (CUP) no veu "cap motiu per confiar en la singularitat" del finançament

Celebra que el Govern hagi rectificat, tot i que "a destemps", sobre els Premis Guillem Agulló

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha assegurat que no hi ha "cap motiu per confiar en la singularitat" del finançament, després que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, digués que la singularitat del finançament podrà ser per a totes les comunitats autònomes, no només per a Catalunya.

"Nosaltres el que volem és tenir la caixa, tenir les competències plenes, poder decidir el que entra i com ens ho gastem. I fins que no tinguem això no ens podem conformar amb menys", ha sostingut la diputada anticapitalista en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, i ha qualificat d'aixecada de camisa el finançament que negocien el PSC i ERC.

Ha celebrat que el Govern hagi rectificat, tot i que "a destemps", sobre els Premis Guillem Agulló, després que estudiés incloure'ls com a categoria d'un altre guardó, i ha considerat tebi el comportament de l'executiu català en aquesta matèria.

"Ha calgut que sortís la família amb un acte de dignitat a defensar el llegat d'en Guillem i també a recordar a Salvador Illa que ell no és ningú, que no té legitimitat per no donar aquest premi a cap de les entitats que han lluitat per la lluita antifeixista", ha defensat la diputada cupaire.

DISCURSOS D'ODI

Preguntada per una eventual reforma del Reglament del Parlament per sancionar els discursos d'odi, Castillejo ha criticat que "hi ha hagut un canvi per part de la presidència del Parlament sobre els discursos d'odi", ja que en altres legislatures es retirava la paraula a qui els pronunciava i ara es permeten, segons ella.

"No sabem quina és la solució bona, en tot cas sí que caldrà trobar-la plegats, perquè caldrà un consens per posar-hi fi", ha defensat la diputada, que ha insistit que no s'han de permetre els discursos d'odi al Parlament i menys si es basen en mentides.

A més a més, ha instat la Generalitat a posar-se "al costat de la gent i no de l'Estat colonialista" per defensar el valencià a la ciutat d'Alacant, després que l'Ajuntament del municipi hagi aprovat una declaració institucional proposada per Vox per demanar a les Corts modificar la llei d'ús i ensenyament del valencià i definir la ciutat com a territori castellanoparlant.