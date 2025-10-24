Castillejo s'obre a negociar la limitació de la compra especulativa d'habitatge

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo s'ha mostrat disposada a poder negociar amb el govern de Salvador Illa qüestions com la limitació de la compra especulativa d'habitatge.
En una entrevista a TV3 aquest divendres recollida per Europa Press, Castillejo ha assegurat que si Illa s'aproxima a la posició de la CUP en temes com l'habitatge podrien parlar per arribar a acords, tot i que ha qüestionat la voluntat real del president de la Generalitat: "Tenim moltes promeses, veurem en què es concreta", i ha afirmat que de moment hi ha poques concrecions.
Castillejo, que ha recordat que ja van acordar amb el Govern la regulació del lloguer de temporada, ha sostingut que malgrat la voluntat de la CUP d'arribar a acords puntuals com aquest continuen "molt lluny" d'un acord de legislatura amb els socialistes.
Quant als pressupostos del 2026 en els quals el Govern ja treballa, la diputada ha assegurat que els faran arribar propostes: "Si hi ha propostes de la CUP que estan disposats a agafar, endavant. Hem de poder parlar de tot, hem vingut aquí a fer política".
Així, entre altres qüestions, els anticapitalistes demanen que l'executiu d'Illa aposti per impulsar mesures en àmbits com el canvi climàtic i, per a això, freni l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat: "És una contradicció".