Castillejo lamenta l'augment del "feixisme" i se solidaritza amb la vaga per Gaza

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha lamentat aquest dimecres l'increment del "feixisme arreu del món" i s'ha solidaritzat amb la jornada de vaga general convocada per Gaza.
En l'homenatge a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament, també ha criticat que l'independentisme continuï "perseguit i sense tenir el dret a triar el seu destí i llibertat".
"Persistirem en la lluita per la independència del país i també ens fem nostra la causa del poble palestí. La lluita per la llibertat del poble palestí és una lluita per a tota la humanitat", ha resolt.