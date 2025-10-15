Actualitzat 15/10/2025 12:47

Castillejo lamenta l'augment del "feixisme" i se solidaritza amb la vaga per Gaza

La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha lamentat aquest dimecres l'increment del "feixisme arreu del món" i s'ha solidaritzat amb la jornada de vaga general convocada per Gaza.

En l'homenatge a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament, també ha criticat que l'independentisme continuï "perseguit i sense tenir el dret a triar el seu destí i llibertat".

"Persistirem en la lluita per la independència del país i també ens fem nostra la causa del poble palestí. La lluita per la llibertat del poble palestí és una lluita per a tota la humanitat", ha resolt.

 

