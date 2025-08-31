Castillejo (CUP): la Global Sumud Flotilla fa "el que haurien d'estar fent els Estats"

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha defensat aquest diumenge, abans d'embarcar-se en la Global Sumud Flotilla, fer tot el possible per obrir el corredor humanitari a Gaza: "Estem fent nosaltres, amb el nostre cos, el que haurien d'estar fent els Estats i els governs".
En declaracions a Barcelona abans que la Flotilla surti cap a Gaza, Castillejo ha demanat "parar aquesta massacre" i acabar amb el genocidi del poble palestí.
"Des de la CUP, que defensem la determinació del poble català, hem d'estar sempre al costat dels pobles que lluiten per la seva llibertat", ha afegit.