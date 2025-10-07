Castillejo (CUP): la Flotilla preveu accions legals contra el "segrest" a Israel

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
La diputada de les CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmat aquest dimarts que la Global Sumud Flotilla preveu emprendre accions legals contra el tracte que han rebut des que van ser interceptats: "El Govern sionista d'Israel ens ha segrestat".
"Creiem que això ha de ser condemnat. I, sí, emprendrem accions legals", ha contestat als periodistes quan li han preguntat per això a l'Aeroport de Barcelona, en declaracions al costat del membre de la direcció de les CUP Adrià Plazas, que també està entre la dotzena aproximada de catalans deportats per Israel dilluns i arribats a Barcelona.
Quant a l'activista que segueix a Israel detinguda per presumptament mossegar una funcionària, Castillejo ha respost que no va veure aquesta suposada mossegada però sí que "es va produir una agressió per part de les agents que hi havia de seguretat, van agredir la Reyes", i la van dur a un lloc d'aïllament.