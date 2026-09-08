Castillejo (CUP) demana a Illa obrir una "negociació real" si vol repensar el model educatiu

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que obri una "negociació real" amb els sindicats si vol repensar el model educatiu, i ha afegit que no correspon exigir una treva al professorat sinó exigir responsabilitats al Govern.
En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts, ha expressat el seu suport a les reivindicacions docents i a la vaga en l'inici de curs i ha insistit a demanar la dimissió de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, perquè, diu, no ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu i ha tingut errors de gestió com el cas de la mostra en les proves PISA.
"Aquesta responsabilitat l'ha d'assumir la consellera i creiem que va més enllà. No pot acabar a la porta de la conselleria sinó que creiem que el president Illa ha d'assumir directament la responsabilitat de fer que l'educació pública sigui una prioritat", ha assenyalat.
En referència a les paraules d'Illa aquest dilluns en una entrevista a 3Cat en la qual va demanar respecte al dret a l'educació ha afirmat que això és el "món a l'inrevés" perquè els sindicats s'estan mobilitzant per defensar aquest dret.
Castillejo ha reconegut que s'ha arribat a avenços en algunes matèries que no es poden "menysprear" a nivell salarial, d'estabilització de plantilla, en noves dotacions per a l'escola inclusiva i compromisos de desburocractització, cosa que, defensa, s'ha aconseguit gràcies al professorat en vaga que ha obligat el Govern a moure fitxa.
ESTAT DE LA INFRAESTRUCTURA I IMMERSIÓ
No obstant això, ha destacat que persisteixen problemes com el tancament de grups a l'escola inclusiva, la situació de calor a les aules i l'estat de la infraestructura, per la qual cosa ha demanat un pla amb calendari que no depengui de "solucions improvisades".
A més a més, ha posat el focus en la situació del català davant una "ofensiva judicial contra la immersió", i ha reclamat que el Govern no pot actuar amb ambigüitat sinó amb una direcció política clara.