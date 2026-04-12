Castillejo (CUP) demana al Govern que "comenci a fer accions reals de boicot" contra Israel

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament i passatgera de l'última flotilla, Pilar Castillejo, ha demanat aquest diumenge al Govern que "comenci a fer accions reals de boicot" contra Israel.
Així s'ha expressat aquest diumenge en declaracions a la premsa des del port de Barcelona, abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, on ha explicat que "aquesta missió humanitària té més raó que mai d'existir perquè Israel continua la seva acció genocida a Palestina i als pobles del voltant".
Castillejo també ha volgut posar en valor l'actitud dels catalans, que, segons ha explicat, "torna a demostrar la seva solidaritat amb Palestina en aquesta lluita de pobles germans".