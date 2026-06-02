Castillejo (CUP) critica que s'està destinant "massa diners públics" a la visita del Papa

Acusa ERC i els Comuns de no incorporar mesures per resoldre les vagues educatives en els comptes
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha criticat que s'està destinant "massa diners públics" a la visita del Papa, i ha assegurat que al seu partit li importa poc aquesta visita i que no s'hauria d'estar fent així.
En una roda de premsa aquest dimarts, també ha sostingut que el fet que el Papa no beneeixi en català la torre de Jesús de la Sagrada Família és "un exemple més de com el govern d'Illa defensa la llengua", i ha criticat l'executiu per defensar-la només quan no incomoda ningú.
Castillejo també ha acusat ERC i els Comuns de no tenir "la mínima decència" d'incorporar en els pressupostos mesures per resoldre el conflicte laboral dels professors amb el Govern, i ha sostingut que han acordat els comptes per tacticisme i amb una mirada partidista.
"Aquesta manera de fer política no fa més que buidar-la de contingut i allunyar-la de la gent", ha retret la diputada cupaire, que ha assegurat que respectaran el que decideixin els sindicats educatius aquest dijous sobre el preacord assolit amb el Govern, però ha avisat que aquest pacte només és un primer pas i no n'hi ha prou per aconseguir l'escola pública que defensen.
Preguntada per una possible moció de censura al Congrés i el suport que el PP busca de Junts per impulsar-la, Castillejo ha criticat la política que estan duent a terme a la cambra baixa tant Junts com ERC, ja que considera que estan portant "totes les decisions" a Madrid i buidant Catalunya de sobirania.
També ha explicat que demanaran la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la "violència policial" utilitzada aquest dimarts en el desnonament d'una família a Mataró (Barcelona), on s'han disparat bales de foam.