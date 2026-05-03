Castillejo (CUP) creu que la proposta de front d'esquerres de Rufián "no té cap sentit"

Afirma que construir habitatge no és una solució definitiva i demana "controlar el mercat"
BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha afirmat que la proposta de front d'esquerres del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, "no té cap sentit ni lògica política" i afegeix que no entenen què proposa més enllà de donar suport al PSOE perquè governi.
En una entrevista concedida a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press aquest diumenge, Castillejo ha rebutjat la posició de Rufián: "El model que planteja Rufián està molt allunyat de la realitat catalana. Se li ha anat una mica. Crec que viu més a Madrid que a Catalunya", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha apuntat que en aquests moments la política catalana corre el risc de l'"espanyolització" perquè, afirma, ERC i Junts han traspassat moltes decisions al Congrés dels Diputats i s'està buidant de sobirania el Parlament.
PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'aprovació dels Pressupostos a Catalunya i els pactes necessaris perquè s'aprovin ha assenyalat que el Consorci d'Inversions pactat entre el Govern i ERC és "una sortida després de l'atzucac de l'IRPF i la tensió que va provocar", i ha dit que aquesta és una mesura que no apropa a Catalunya a allò que necessita en l'àmbit del finançament.
"No sé si és una excusa, però si que han trobat una raó de consens que els permeti avançar", ha subratllat sobre la negociació dels comptes entre el Govern i ERC.
Sobre si la CUP defensa un model de concert econòmic a l'estil del País Basc per a Catalunya ha matisat que aquesta seria una millor situació, però no és el "objectiu final" de la CUP, que defensa la independència de Catalunya.
HABITATGE
En referència a la situació de l'habitatge a Catalunya ha sostingut que és necessari construir, però que aquesta no és una solució definitiva posat que, sosté, no rebaixa els preus: "Si tu no fas mesures per controlar el mercat que ja existeix, no serveix de res posar més pisos", ha exposat.
D'altra banda, ha assegurat que la prohibició de compres especultaivas d'habitatge s'hauria de fer en tot el territori, per la qual cosa veu "insuficient" l'acord aconseguit entre l'executiu i els Comuns.