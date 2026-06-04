Castillejo (CUP) creu que els docents donen una "bufetada monumental" a Niubó i demana negociar més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha afirmat aquest dijous que els docents han donat una "bufetada monumental" a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Ester Niubó, i al govern de Salvador Illa amb el 'no' a la consulta sobre el preacord educatiu i ha demanat la reobertura de les negociacions.
En preguntar-li en una roda de premsa a la cambra catalana, després de publicar-se els resultats, si Niubó hauria de dimitir, Castillejo creu que el que ha de fer la consellera és posar sobre la taula "una solució al conflicte", negociar i escoltar la comunitat educativa, i ha afegit que el PSC no està a l'altura de l'emergència educativa, segons ella.
Ha destacat l'"exercici exemplar de democràcia" que ha suposat la consulta, i ha cridat a continuar negociant sense límits imposats pels interessos dels partits per abordar tots els reptes que l'educació pública catalana necessita, i ha qualificat d'històriques les mobilitzacions de les últimes setmanes.