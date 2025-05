Castillejo (CUP), sobre la comissió de la Dgaia: "No ens han donat cap resposta"

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Pilar Castillejo s'ha mostrat decebuda aquest dimecres amb el funcionament de la comissió d'investigació al Parlament sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), i ha criticat la manca de respostes dels compareixents: "No ens han donat cap resposta".

"Ha passat el que ja esperàvem, i per això dèiem amb una comissió d'investigació en què Esquerra i Junts hi formessin part, difícilment arribaríem al fons de la qüestió. I avui, precisament, això és el que hem vist", ha dit en una roda al Parlament en concloure la comissió.

Ha valorat que han donat poc temps als grups polítics, que no tenien dret a rèplica, i que els compareixents no han respost a les "preguntes que els eren incòmodes" sobre la gestió econòmica.

"Quan demanem quines eines de control tenien per gestionar tots aquests diners que anaven a mans privades, per poder saber si s'estaven gastant bé, si es feien inspeccions als centres, si es feia un seguiment del que estava passant, si es controlava si es complien els contractes... No es respon", ha lamentat.

Castillejo ha destacat una externalització sistemàtica de l'atenció i la protecció als menors durant el període 2016-2020 i la concentració del 55% de la despesa en únicament 10 entitats: "Si ara hem de refundar la Dgaia sense esclarir això, segurament no resoldrem els problemes".