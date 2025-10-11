Castillejo (CUP) assegura que denunciaran "a l'Estat d'Israel per segrest"

Coronas (ERC) creu que la Flotilla pot marcar un "punt d'inflexió" per als joves
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha assegurat que denunciaran "a l'Estat d'Israel per segrest", després de la seva retenció en ser interceptada la Global Sumud Flotilla de la qual formava part.
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'Nació Digital' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha parlat junt amb el regidor d'ERC en l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas, també integrant de la Flotilla, que creu que aquesta pot suposar un "punt d'inflexió" per als joves que, al seu semblar, tenen tendència a apropar-se a les ideologies d'extrema dreta.
Castillejo ha explicat que serà una denúncia col·lectiva i que esperen comptar amb el suport d'"els serveis jurídics del Parlament".
D'altra banda, Castillejo considera que "l'extrema dreta s'enmiralla en l'Estat sionista d'Israel" i creu que les manifestacions en suport a Gaza i la Flotilla han estat una resposta contra el que considera un model imperialista.
Coronas ha destacat que el fet que "la gent jove es mobilitzi pels drets i llibertats és molt important".
OBJECTIUS DE LA FLOTILLA
Segons Castillejo la Flotilla sempre va tenir present que havia de tenir "una dimensió mediàtica" perquè, diu, un dels objectius era moure als governs i que la gent sortís al carrer.
Així, Coronas també ha citat la necessitat de "paralitzar el país" durant la vaga general convocada a Catalunya pel 15 d'octubre, amb l'objectiu, segons diu, de forçar al Govern central a aplicar mesures amb contundència contra Israel.
RETENCIÓ A ISRAEL
Dels dies en retenció Castillejo ha volgut destacar que la seva posició era, al seu parer, de privilegi i creu que a les "persones lliures que viuen a Palestina les tracten pitjor" del que els van tractar a ells a la presó.
Per la seva banda, Coronas recorda que les que defineix com a vulneracions eren majors en activistes de Tunísia, Líbia o Turquia: "Fins i tot en el càstig a la Flotilla hi havia racisme", ha lamentat.